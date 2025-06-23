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У Києві під час нічного обстрілу росіяни пошкодили електричні мережі

Ілюстративне фото: у Києві під час нічного обстрілу росіяни пошкодили електричні мережі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час чергового нічного обстрілу Києва російські терористи пошкодили електричні мережі столиці й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"Чергова надзвичайно важка ніч для столиці. Постраждали також електричні мережі, зокрема один з трансформаторних пунктів ДТЕК", - пише ДТЕК. 

Зазначається, що вночі електрикам вдалось повернути енергопостачання більше 300 оселям за резервними схемами. Наразі всі домівки залишаються зі світлом. 

"Роботи над відновленням пошкодженого обладнання тривають", - додає ДТЕК.

Обстріл Києва у ніч на 23 червня

Цієї ночі ворог здійснив чергову комбіновану атаку проти України. Найбільше від обстрілу постраждав Київ та Київська область, проти яких терористи застосували безпілотні літальні апарати (БпЛА) й балістичні ракети.

Станом на зараз відомо про сім загиблих, серед яких:

  • шестеро загиблих у Києві;
  • один загиблий у Білій Церкві.

Внаслідок обстрілу у Києві постраждали 31 людина.

Детальніше про наслідки масованої атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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