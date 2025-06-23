У Києві під час нічного обстрілу росіяни пошкодили електричні мережі

Під час чергового нічного обстрілу Києва російські терористи пошкодили електричні мережі столиці й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
"Чергова надзвичайно важка ніч для столиці. Постраждали також електричні мережі, зокрема один з трансформаторних пунктів ДТЕК", - пише ДТЕК.
Зазначається, що вночі електрикам вдалось повернути енергопостачання більше 300 оселям за резервними схемами. Наразі всі домівки залишаються зі світлом.
"Роботи над відновленням пошкодженого обладнання тривають", - додає ДТЕК.
Цієї ночі ворог здійснив чергову комбіновану атаку проти України. Найбільше від обстрілу постраждав Київ та Київська область, проти яких терористи застосували безпілотні літальні апарати (БпЛА) й балістичні ракети.
Станом на зараз відомо про сім загиблих, серед яких:
Внаслідок обстрілу у Києві постраждали 31 людина.
Детальніше про наслідки масованої атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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