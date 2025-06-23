У Києві під час нічного обстрілу росіяни пошкодили електричні мережі

Обстріл Києва у ніч на 23 червня

Цієї ночі ворог здійснив чергову комбіновану атаку проти України. Найбільше від обстрілу постраждав Київ та Київська область, проти яких терористи застосували безпілотні літальні апарати (БпЛА) й балістичні ракети.

Станом на зараз відомо про сім загиблих, серед яких:

шестеро загиблих у Києві;

один загиблий у Білій Церкві.

Внаслідок обстрілу у Києві постраждали 31 людина.

Детальніше про наслідки масованої атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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