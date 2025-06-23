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В Киеве во время ночного обстрела россияне повредили электрические сети

Иллюстративное фото: в Киеве во время ночного обстрела россияне повредили электрические сети (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время очередного ночного обстрела Киева российские террористы повредили электрические сети столицы и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"Очередная чрезвычайно тяжелая ночь для столицы. Пострадали также электрические сети, в частности один из трансформаторных пунктов ДТЭК", - пишет ДТЭК.

Отмечается, что ночью электрикам удалось вернуть энергоснабжение более 300 домам по резервным схемам. Сейчас все дома остаются со светом.

"Работы над восстановлением поврежденного оборудования продолжаются", - добавляет ДТЭК.

 

Обстрел Киева в ночь на 23 июня

Этой ночью враг совершил очередную комбинированную атаку против Украины. Больше всего от обстрела пострадал Киев и Киевская область, против которых террористы применили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и баллистические ракеты.

По состоянию на сейчас известно о семи погибших, среди которых:

  • шестеро погибших в Киеве;
  • один погибший в Белой Церкви.

В результате обстрела в Киеве пострадали 31 человек.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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