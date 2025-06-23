В Киеве во время ночного обстрела россияне повредили электрические сети

Обстрел Киева в ночь на 23 июня

Этой ночью враг совершил очередную комбинированную атаку против Украины. Больше всего от обстрела пострадал Киев и Киевская область, против которых террористы применили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и баллистические ракеты.

По состоянию на сейчас известно о семи погибших, среди которых:

шестеро погибших в Киеве;

один погибший в Белой Церкви.

В результате обстрела в Киеве пострадали 31 человек.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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