У Києві під час масштабної пожежі на Осокорках вигоріло три гектари території

"За попередніми даними, вигоріло близько 3 гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Якої саме шкоди наніс вогонь системі заповідних водно-болотних угідь, з'ясують екологи. Територія має природоохоронний статус - знищення флори та фауни там суворо заборонено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за такі дії передбачає штраф у 8,5 млн гривень або позбавлення волі на три роки.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що звернувся до правоохоронців щодо розслідування події. Розглядатимуть всі версії, у тому числі підпал.

На території екопарку чергують підрозділи ДСНС, а за допомогою безпілотників моніторять ситуацію, щоб уникнути повторних займань.

Що цьому передувало

Вчора, 5 березня, у Києві на Осокорках почалася сильна пожежа на відкритій місцевості. Як зазначали рятувальники, біля озера Тягле горить суха трава.

Пізніше стало відомо, що вогонь перекинувся на територію екопарку Осокорки. Представники екопарку заявляють, що причиною пожежі є підпал.

Вночі пожежа у Дарницькому районі загасили, а влада звернулася до правоохоронців для розслідування.