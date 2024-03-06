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В Киеве во время масштабного пожара на Осокорках выгорело три гектара территории

Фото: на Осокорках в Киеве выгорело три гектара территории (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталья Юрченко

В результате масштабного пожара на Осокорках в Киеве выгорело три гектара территории. В частности, выгорела часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"По предварительным данным, выгорело около 3 гектаров территории, в том числе и часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга". Какой именно вред нанес огонь системе заповедных водно-болотных угодий, выяснят экологи. Территория имеет природоохранный статус - уничтожение флоры и фауны там строго запрещено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за такие действия предусматривает штраф в 8,5 млн гривен или лишение свободы на три года.

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что обратился к правоохранителям по поводу расследования происшествия. Будут рассматривать все версии, в том числе поджог.

На территории экопарка дежурят подразделения ГСЧС, а с помощью беспилотников мониторят ситуацию во избежание повторных возгораний.

Что этому предшествовало

Вчера, 5 марта, в Киеве на Осокорках начался сильный пожар на открытой местности. Как отмечали спасатели, у озера горит сухая трава.

Позже стало известно, что огонь перекинулся на территорию экопарка Осокорки. Представители экопарка заявляют, что причиной пожара является поджог.

Ночью пожар в Дарницком районе был потушен, а власти обратились к правоохранителям для расследования.

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КиевОсокоркиПожар