В Києві під час аварійних робіт на енергообʼєкті загинув рятувальник

"Під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних обʼєктів Києва загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук", - повідомив Ігор Клименко.

За попередньою інформацією, чоловік зірвався з висоти близько 20 метрів. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Міністр наголосив, що служба рятувальників щодня пов’язана зі смертельним ризиком. Вони працюють у зруйнованих будівлях, під обстрілами, у вогні, воді та морозі, щоб врятувати інших.

Співчуття родині та колегам загиблого також висловила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Світла памʼять Олександру. Мої найщиріші співчуття родині і колегам", - зазначила вона.

Фото: в Києві під час робіт на енергообʼєкті загинув рятувальник (t.me/Klymenko_MVS)