Нагадаємо, що в четвер, 19 листопада, російські війська вдарили безпілотниками по Києву. Внаслідок атаки у трьох районах столиці впали уламки, на Подолі загорілися квартири, а також відомо про одну постраждалу.

Крім того, у ніч проти 17 листопада росіяни атакували балістикою Північний та Південний мости Києва. Через влучання об'єкти зазнали пошкоджень, рух транспорту по обох переправах перекрили, а в кількох районах міста спалахнули пожежі на складах та постраждала людина.