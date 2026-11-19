Напомним, что в четверг, 19 ноября, российские войска ударили беспилотниками по Киеву. В результате атаки в трех районах столицы упали обломки, на Подоле загорелись квартиры, а также известно об одной пострадавшей.

Кроме того, в ночь на 17 ноября россияне атаковали баллистикой Северный и Южный мосты Киева. Из-за попадания объекты получили повреждения, движение транспорта по обеим переправам перекрыли, а в нескольких районах города вспыхнули пожары на складах и пострадал человек.