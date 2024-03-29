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У Києві перекриють Північний міст: названо причини та термін обмеження руху

Фото: у Києві перекриють Північний міст (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На Північному мосту у Києві відзавтра, 30 березня, до 15 червня частково обмежать рух транспорту. Перекриття руху введуть через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна. Його проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів міста Києва "Київавтошляхміст".

Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

Фото: карта виїзду на Північний міст у Києві (kyivcity.gov.ua)

Попередження у Києві

Як повідомлялось, 29 березня у Києві вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Містянам дали поради на такий випадок.

Днями у Києві на лівому березі сталося пошкодження водогону, внаслідок чого на проїжджу частину вулиці розлилася вода. Містян попередили про можливі проблеми з водопостачанням, а також ускладнений рух однією з вулиць міста.

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КиївОбмеження рухуСеверный мост