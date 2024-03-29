У Києві перекриють Північний міст: названо причини та термін обмеження руху

"Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна. Його проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів міста Києва "Київавтошляхміст".

Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

Фото: карта виїзду на Північний міст у Києві (kyivcity.gov.ua)