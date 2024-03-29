В Киеве перекроют Северный мост: названы причины и срок ограничения движения

"Ограничение движения будет происходить в направлении с левого на правый берег в правой части проезда по сооружению с перекрытием полосы движения общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения, связанные с ремонтом плиты мостового полотна. Его будет проводить коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и путей Киева "Київавтошляхміст".

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута.

Фото: карта выезда на Северный мост в Киеве (kyivcity.gov.ua)