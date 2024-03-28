В Києві очікуються сильні пориви вітру: містянам дали важливі поради
29 березня у Києві вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Містянам дали поради на такий випадок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Фахівці закликають під час сильного вітру робити наступне:
- щільно зачиняти вікна;
- прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Важливі телефони
- Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.
- Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
- При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
- При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номерами: 0442783540 або 0504398366.
Погода в Україні
Завтра, 29 березня, майже по усій Україні очікуються сильні пориви вітру. Зокрема місцями можливі значні дощі.
Додамо, що на початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі. Зокрема, середня місячна температура у квітні 2024 року прогнозується +8...+13 градусів, в Карпатах +6...+7 градусів, що близько до норми. У більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1-1,5 градусів вище за норму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.