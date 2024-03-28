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В Києві очікуються сильні пориви вітру: містянам дали важливі поради

Київ, Четвер 28 березня 2024 15:14
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В Києві очікуються сильні пориви вітру: містянам дали важливі поради Фото: в Києві очікуються сильні пориви вітру 29 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

29 березня у Києві вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Містянам дали поради на такий випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Фахівці закликають під час сильного вітру робити наступне:

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Важливі телефони

  • Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.
  • Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
  • При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
  • При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номерами: 0442783540 або 0504398366.

Погода в Україні

Завтра, 29 березня, майже по усій Україні очікуються сильні пориви вітру. Зокрема місцями можливі значні дощі.

Додамо, що на початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі. Зокрема, середня місячна температура у квітні 2024 року прогнозується +8...+13 градусів, в Карпатах +6...+7 градусів, що близько до норми. У більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1-1,5 градусів вище за норму.

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