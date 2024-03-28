В Києві очікуються сильні пориви вітру: містянам дали важливі поради

Погода в Україні

Завтра, 29 березня, майже по усій Україні очікуються сильні пориви вітру. Зокрема місцями можливі значні дощі.

Додамо, що на початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі. Зокрема, середня місячна температура у квітні 2024 року прогнозується +8...+13 градусів, в Карпатах +6...+7 градусів, що близько до норми. У більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1-1,5 градусів вище за норму.

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