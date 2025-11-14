UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві перекриють одну із вулиць у Дніпровському районі: скільки триватимуть обмеження

Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві 14 та 15 листопада частково обмежать рух на вулиці Каховській у Дніпровському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КК "Київавтодор".

Як зазначається, з 8:00 до 20:00 дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на відрізку від вулиці Дениса Рачінського до вулиці Пантелеймона Куліша. Роботи виконуватимуть за сприятливих погодних умов.


Схема обмеження руху на вул. Каховській (інфографіка: КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" просять водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршруту та перепрошують за можливі незручності.

Нагадаємо, у Києві до 15 листопада частково обмежили рух Броварським проспектом через ремонт асфальтобетонного покриття. Роботи проводять поетапно від станції метро "Лісова" до межі з Броварами.

Також РБК-Україна розповідало, що у Києві та Дніпрі з 1 листопада змінився швидкісний режим: на окремих ділянках доріг обмеження знижено до 50 км/год. У столиці це стосується чотирьох магістралей, у Дніпрі - низки набережних, шосе та мостів. Зміни введені після завершення дії літніх обмежень швидкості.

