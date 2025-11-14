В Киеве перекроют одну из улиц в Днепровском районе: сколько продлятся ограничения

Как отмечается, с 8:00 до 20:00 дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия на отрезке от улицы Дениса Рачинского до улицы Пантелеймона Кулиша. Работы будут выполнять при благоприятных погодных условиях.



Схема ограничения движения на ул. Каховской (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" просят водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрута и приносят извинения за возможные неудобства.