У Києві перекривають важливий проспект: куди сьогодні й завтра краще не їхати (схема)

Рух транспорту на одному з проспектів Києва частково обмежують. Об'їжджати цю ділянку водіям доведеться впродовж практично всього дня сьогодні та завтра.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що у Києві частково обмежують рух транспорту проспектом Червоної Калини (стара назва - проспект Володимира Маяковського).
Йдеться про проспект у Деснянському районі міста Києва (в районі житлового масиву Вигурівщина-Троєщина), який пролягає від проспекту Романа Шухевича та Керченської площі до Милославської вулиці.
Уточнюється, що дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці дороги:
З огляду на це, рух транспорту там частково обмежують:
"Для проїзду транспорту роботи виконуватимуть поетапно - не перекриваючи повністю рух у напрямку вулиці Сержа Лифаря", - зазначили у КМДА.
У комунальній корпорації додали, що роботи проводитимуть "за сприятливих погодних умов".
"КК "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві частково обмежують рух транспорту на вулиці Віктора Некрасова. Там ремонт проїжджої частини триватиме майже два місяці.
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