В Киеве перекрывают важный проспект: куда сегодня и завтра лучше не ехать (схема)

Где именно и в какие часы движение транспорта будет ограничено

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в Киеве частично ограничивают движение транспорта по проспекту Красной Калины (старое название - проспект Владимира Маяковского).

Речь идет о проспекте в Деснянском районе города Киева (в районе жилого массива Выгуровщина-Троещина), который пролегает от проспекта Романа Шухевича и Керченской площади до Милославской улицы.

Уточняется, что дорожники будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке дороги:

от дома №75 на проспекте Красной Калины;

до транспортной развязки с улицей Сержа Лифаря.

Учитывая это, движение транспорта там частично ограничивают:

сегодня, 21 мая, с 8:00 до 20:00;

завтра, 22 мая, с 8:00 до 20:00.

Схема ограничения движения транспорта на проспекте (карта: kyivcity.gov.ua)

"Для проезда транспорта работы будут выполнять поэтапно - не перекрывая полностью движение в направлении улицы Сержа Лифаря", - отметили в КГГА.

В коммунальной корпорации добавили, что работы будут проводить "при благоприятных погодных условиях".

"КК "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.