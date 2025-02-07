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У Києві перекривають рух одним з головних проспектів на понад пів року: де саме та коли

Ділянку Броварського проспекту біля метро "Дарниця" планують закрити (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Києві планують перекрити рух транспорту шляхопроводом біля станції метро "Дарниця". Їздити за тимчасовою схемою організації дорожнього руху водіям доведеться майже до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу комунальної корпорації "Київавтодор" у Facebook.

Де саме в Києві перекривають рух та на який період

Громадянам розповіли, що рух транспорту біля станції метро "Дарниця" планують перекрити у зв'язку з початком реконструкції шляхопроводу на перетині:

  • вулиці Будівельників;
  • Броварського проспекту;
  • Святошинсько-Броварської лінії метрополітену.

При цьому обмеження для водіїв триватимуть з 8 лютого до 30 листопада 2025 року.

Схема обмеження руху транспорту біля метро "Дарниця" (карта: facebook.com/kyivavtodor)

"Звертаємо увагу, що на період реконструкції рух автотранспорту шляхопроводом здійснюватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, погодженою з Управлінням патрульної поліції у місті Києві", - наголосили в "Київавтодорі".

Уточнюється, що додатково для водіїв встановлять попереджувальні знаки - з інформацією про об'їзд ділянки виконання ремонтних робіт.

Українцям нагадали, що цей шляхопровід ввели в експлуатацію в 1963 році та з того моменту жодного разу капітально не ремонтували.

Крім того, в комунальній корпорації повідомили, що дорожники розпочнуть роботи з розбирання конструкцій шляхопроводу:

  • демонтують зношене мостове полотно;
  • демонтують прогонові будови;
  • демонтують опори та фундамент.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у прес-службі.

Допис КК "Київавтодор" (скриншот: facebook.com/kyivavtodor)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в центрі Києва обмежили рух транспорту, тому водіям за певних умов доведеться змінювати свій маршрут.

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КиївДарницаАвтомобільний рухВодії