В Киеве перекрывают движение по одному из главных проспектов на более чем полгода: где именно и когда

Где именно в Киеве перекрывают движение и на какой период

Гражданам рассказали, что движение транспорта возле станции метро "Дарница" планируют перекрыть в связи с началом реконструкции путепровода на пересечении:

улицы Строителей;

Броварского проспекта;

Святошинско-Броварской линии метрополитена.

При этом ограничения для водителей продлятся с 8 февраля до 30 ноября 2025 года.

Схема ограничения движения транспорта возле метро "Дарница" (карта: facebook.com/kyivavtodor)

"Обращаем внимание, что на период реконструкции движение автотранспорта по путепроводу будет осуществляться по временной схеме организации дорожного движения, согласованной с Управлением патрульной полиции в городе Киеве", - отметили в "Киевавтодоре".

Уточняется, что дополнительно для водителей установят предупредительные знаки - с информацией об объезде участка выполнения ремонтных работ.

Украинцам напомнили, что этот путепровод ввели в эксплуатацию в 1963 году и с этого момента ни разу капитально не ремонтировали.

Кроме того, в коммунальной корпорации сообщили, что дорожники начнут работы с разборки конструкций путепровода:

демонтируют изношенное мостовое полотно;

демонтируют пролетные строения;

демонтируют опоры и фундамент.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в пресс-службе.

Публикация КК "Киевавтодор" (скриншот: facebook.com/kyivavtodor)