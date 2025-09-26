ua en ru
У Києві перекрили вулицю на Печерську: скільки триватимуть обмеження руху

П'ятниця 26 вересня 2025 10:53
У Києві перекрили вулицю на Печерську: скільки триватимуть обмеження руху Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У столиці ввели обмеження руху транспорту на одній із вулиць у Печерському районі. Вони діятимуть з 26 вересня до 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

Обмеження руху транспорту ввели на вулиці Панаса Мирного в Печерському районі. Вони розпочалися сьогодні, 26 вересня, і триватимуть до 31 жовтня щодня з 8:00 до 20:00.

Дорожні служби проводять поточний ремонт на ділянці від вулиці Сергія Гусовського до будинку №19 на Панаса Мирного.

Схема обмеження руху на вул. Панаса Мирногоа (інфографіка: КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" закликали водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів та перепросили за тимчасові незручності.

Раніше РБК-Україна писало про зміну організації руху на перехресті вулиць Євгенія Харченка, Дружби та Березівського провулка в Києві. Там встановлюють новий світлофор, додаткові смуги для поворотів, кишені для транспорту та нову розмітку, що має зробити рух безпечнішим і зручнішим.

Також ми розповідали, що у Києві щодня о 9:00 на Хрещатику зупинятимуть рух транспорту на хвилину мовчання в пам'ять про загиблих від агресії РФ. Обмеження діятиме від Європейської площі до бульвару Шевченка, крім спецтранспорту та під час повітряної тривоги.

Київ Обмеження руху
