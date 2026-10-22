У Києві перекрили рух Південним мостом в обох напрямках

"Оновлення: у зв’язку із безпековими заходами, рух транспорту Південним мостом тимчасово перекритий в обох напрямках", - написав Білошицький.

Варто зазначати, що близько 06:00 22 жовтня Патрульна поліція Києва звернулася до учасників дорожнього руху у столиці.

Вона попередила, що рух транспорту тимчасово перекритий Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег.



"Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", - закликали поліцейські.

Що важливо розуміти, це рішення ухвалили після нової масованої атаки Росії на Київ, яка відбулася минулої ночі.

За словами президента Володимира Зеленського, цього разу ворог вдався до одразу трьох хвиль балістичних ударів по столиці.

Під час нового повітряного нападу на Київ росіяни використали 21 ракету.

"На жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства", - розповів глава держави.