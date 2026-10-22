В Киеве перекрыли движение по Южному мосту в обоих направлениях

"Обновление: в связи с мерами безопасности, движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто в обоих направлениях", - написал Белошицкий.

Следует отметить, что около 06:00 22 октября Патрульная полиция Киева обратилась к участникам дорожного движения в столице.

Она предупредила, что движение транспорта временно перекрыто Южным мостом в направлении с правого на левый берег.



"Учтите эту информацию при планировании своего маршрута", - призвали полицейские.

Что важно понимать, это решение было принято после новой массированной атаки России на Киев, которая произошла минувшей ночью.

По словам президента Владимира Зеленского, на этот раз враг прибег к сразу трем волнам баллистических ударов по столице.

Во время нового воздушного нападения на Киев россияне использовали 21 ракету.

"К сожалению, в городе значительное количество попаданий и повреждений: обычные дома, энергетика, инфраструктура одного из вокзалов и метро, торговые центры, предприятия", - рассказал глава государства.