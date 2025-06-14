У Києві перекрили центр та зачинено станцію метро: де діють обмеження

У суботу, 14 червня, в центрі Києва діють тимчасові обмеження руху транспорту та зміни в роботі метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва та КМДА.

Станція "Театральна" тимчасово зачинена на вхід і вихід. Потяги курсують повз станцію без зупинки. Також не працює пересадка на станцію "Золоті ворота" .

Нагадаємо, з 21 травня до 15 липня триває поетапний ремонт на вулиці Віктора Некрасова. Дорогу на цих ділянках повністю не перекривали, однак рух обмежено.

РБК-Україна також розповідало, що у столиці з 5 квітня 2025 року до квітня 2026 року повністю перекрито частину проспекту Європейського Союзу.

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