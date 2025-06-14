У Києві перекрили центр та зачинено станцію метро: де діють обмеження
У суботу, 14 червня, в центрі Києва діють тимчасові обмеження руху транспорту та зміни в роботі метро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва та КМДА.
Причина - проведення офіційних заходів.
Що перекрито:
- вул. Богдана Хмельницького (від Хрещатика до Терещенківської);
- вул. Євгена Чикаленка (від бульвару Тараса Шевченка до Прорізної).
Можливі обмеження:
- вулиця Хрещатик;
- бульвар Тараса Шевченка;
- вулиця Володимирська;
- вулиця Михайлівська;
- вулиця Прорізна;
- Володимирський проїзд.
Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрут та обирати альтернативні шляхи, аби уникнути заторів.
Метро
Станція "Театральна" тимчасово зачинена на вхід і вихід. Потяги курсують повз станцію без зупинки. Також не працює пересадка на станцію "Золоті ворота".
У КМДА обіцяють повідомити окремо про відновлення роботи станцій.
Нагадаємо, з 21 травня до 15 липня триває поетапний ремонт на вулиці Віктора Некрасова. Дорогу на цих ділянках повністю не перекривали, однак рух обмежено.
РБК-Україна також розповідало, що у столиці з 5 квітня 2025 року до квітня 2026 року повністю перекрито частину проспекту Європейського Союзу.
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