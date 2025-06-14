В Киеве перекрыли две дороги и закрыта станция метро: где действуют ограничения
В субботу, 14 июня, в центре Киева действуют временные ограничения движения транспорта и изменения в работе метро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева и КГГА.
Причина - проведение официальных мероприятий.
Что перекрыто:
- ул. Богдана Хмельницкого (от Крещатика до Терещенковской);
- ул. Евгения Чикаленко (от бульвара Тараса Шевченко до Прорезной).
Возможны ограничения:
- улица Крещатик;
- бульвар Тараса Шевченко;
- улица Владимирская;
- улица Михайловская;
- улица Прорезная;
- Владимирский проезд.
Водителей призывают заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути, чтобы избежать пробок.
Метро
Станция "Театральная" временно закрыта на вход и выход. Поезда курсируют мимо станции без остановки. Также не работает пересадка на станцию "Золотые ворота".
В КГГА обещают сообщить отдельно о возобновлении работы станций.
Напомним, с 21 мая по 15 июля продолжается поэтапный ремонт на улице Виктора Некрасова. Дорогу на этих участках полностью не перекрывали, однако движение ограничено.
РБК-Украина также рассказывало, что в столице с 5 апреля 2025 года до апреля 2026 года полностью перекрыта часть проспекта Европейского Союза.
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