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У Києві перекинулася карета "швидкої", є постраждалий (фото, відео)

Фото: в Києві перекинулася карета "швидкої" (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпровському районі столиці сьогодні, 4 лютого перекинулася карета швидкої допомоги. Внаслідок чого постраждав її водій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відомо, що аварія сталася на перехресті на столичному проспекті Миру.

"У Дарницькому районі сталася ДТП із перекиданням автомобіля швидкої медичної допомоги. Наразі відомо про одного потерпілого, це - водій швидкої. Причини аварії уточнюються", - пише "Київ оперативний".

Цю інформацію підтвердили "Суспільному" в поліції Києва.

"Як зазначили правоохоронці, серед постраждалих водій авто. Його стан наразі невідомий", - передає видання.

Фото: в Києві перекинулася карета "швидкої" (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Раніше у Києві вантажівка протаранила п'ять припаркованих автомобілів.

Нагадаємо, в Хмельницькій області вантажівка зіткнулася з легковиком.

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