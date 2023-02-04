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В Киеве перевернулась карета "скорой", есть пострадавший (фото, видео)

Фото: в Киеве перевернулась карета "скорой" (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Мария Кучерявец

В Днепровском районе столицы сегодня, 4 февраля перевернулась карета скорой помощи. В результате чего пострадал ее водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Известно, что авария произошла на перекрестке на столичном проспекте Мира.

"В Дарницком районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля скорой медицинской помощи. Сейчас известно об одном пострадавшем, это - водитель скорой. Причины аварии уточняются", - пишет "Киев оперативный".

Эту информацию подтвердили "Суспильному" в полиции Киева.

"Как отметили правоохранители, среди пострадавших водитель авто. Его состояние пока неизвестно", - передает издание.

Фото: в Киеве перевернулась карета "скорой" (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Ранее в Киеве грузовик протаранил пять припаркованных автомобилей.

Напомним, что в Хмельницкой области грузовик столкнулся с легковушкой.

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