У Києві перебої з водопостачанням після атаки РФ

Нагадуємо, 10 жовтня в Києві спочатку зафіксували аварійне знеструмлення на Південній Борщагівці. Згодом у ДТЕК повідомили, що масштабні відключення електроенергії через російські обстріли охопили всю столицю.

Стабілізаційні графіки наразі не діють, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також в Києві тимчасово призупинили рух поїздів метро та роботу ескалаторів через зникнення напруги. Без електропостачання зупинився і наземний електротранспорт у частині Голосіївського, Солом'янського, Шевченківського та Печерського районів.