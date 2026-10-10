В Киеве перебои с водоснабжением после атаки РФ

Напомним, 10 октября в Киеве сначала зафиксировали аварийное обесточивание на Южной Борщаговке. Впоследствии в ДТЭК сообщили, что масштабные отключения электроэнергии из-за российских обстрелов охватили всю столицу.

Стабилизационные графики пока не действуют, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Также в Киеве временно приостановили движение поездов метро и работу эскалаторов из-за исчезновения напряжения. Без электроснабжения остановился и наземный электротранспорт в части Голосеевского, Соломенского, Шевченковского и Печерского районов.