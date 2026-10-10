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В Киеве перебои с водоснабжением после атаки РФ

13:55 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: перебои с водоснабжением в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

После атаки РФ 10 октября в Киеве возникли перебои с водоснабжением. Повреждение энергообъекта в Киевской области ухудшило ситуацию с энергообеспечением столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По словам городского головы, повреждение энергетической инфраструктуры в Киевской области повлияло на энергообеспечение столицы.

Кроме того, в Киеве отмечаются перебои с подачей воды.

Специалисты работают над восстановлением водоснабжения.

Напомним, 10 октября в Киеве сначала зафиксировали аварийное обесточивание на Южной Борщаговке. Впоследствии в ДТЭК сообщили, что масштабные отключения электроэнергии из-за российских обстрелов охватили всю столицу.

Стабилизационные графики пока не действуют, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Также в Киеве временно приостановили движение поездов метро и работу эскалаторов из-за исчезновения напряжения. Без электроснабжения остановился и наземный электротранспорт в части Голосеевского, Соломенского, Шевченковского и Печерского районов.

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ВодоснабжениеКиевКиевская область