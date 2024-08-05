У Києві на Печерську військовий влаштував стрілянину, - джерела

В Печерському районі Києва військовослужбовець влаштував стрілянину під час конфлікту з охоронцем одного з житлових комплексів. Згодом військовий був затриманий.

Зазначимо, що напередодні в ЗМІ та соціальних мережах поширилася інформація про те, що військовий напав на охоронця ЖК "Бульвар Фонтанів" у Печерському районі столиці. Повідомлялося, що після приїзду правоохоронців перший намагався втікати на машині та не зупинявся на вимогу поліцейських.

Як розповіли РБК-Україна джерела, мова йде про діючого військовослужбовця, який отримав поранення на фронті та перебував на лікуванні.

Після інциденту його затримали правоохоронці та передали командуванню військової частини. Що стосується пістолета, то він не бойовий. Охоронець, з яким у затриманого стався конфлікт, поранень не отримав. Військовий стріляв у повітря.