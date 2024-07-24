У Харківській області в одному з підрозділів сталася стрілянина: є загиблі та поранені
У Харківській області через особистий конфлікт в одному з підрозділів сталася стрілянина. Внаслідок інциденту троє військовослужбовців загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" у Telegram.
"Сьогодні в Харківській області в одному з підрозділів, військовослужбовцями, на основі особистих взаємин, була застосована вогнепальна зброя", - сказано в повідомленні ОСУВ.
В результаті стрілянини відомо про трьох загиблих військових та чотирьох поранених - їх оперативно госпіталізували. Стан поранених - тяжкий.
"На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи", - уточнили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ.
Нагадаємо, про велику кількість конфліктів, що призводили до дружнього вогню, відомо у лавах армії російських окупантів.
Зокрема, раніше СБУ повідомляла про те, як російський БТР відкрив вогонь по своїх солдатах.
Також про випадки дружнього вогню серед окупантів писали і росЗМІ.
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