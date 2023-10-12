У Києві на блокпосту сталася стрілянина, - джерела

У Києві на блокпосту сьогодні вранці сталася стрілянина. Водій автівки не зупинився на вимогу військових, через що ті відкрили вогонь у повітря та по машині.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

Як розповіли виданню джерела, інцидент стався на пересуваному блокпості у Святошинському районі міста. Там військові разом із поліцейськими проводили навчання.

Так, близько 10-ї ранку водій буса Peugeot не зупинився на вимогу військових. Тож один із військовослужбовців у відповідь відкрив вогонь спочатку в повітря, а потім по колесах машини, що зупинило автівку.

Джерела також повідомили, що водій від госпіталізації відмовився.

Інші події зі стріляниною в Києві

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Солом'янському районі Києва озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр. Невідомий зайшов у будівлю та здійснив кілька хаотичних пострілів. Після чого його затримали.

Додамо, що 3 жовтня в Києві також сталася стрілянина. Тоді військовий зі свого автомата застрелив двох побратимів. Трагедія трапилася на вулиці Лаврська, що у Печерському районі столиці. Стрілка затримали та порушили кримінальну справу.

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