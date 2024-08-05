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В Киеве на Печерске военный устроил стрельбу, - источники

Киев, Понедельник 05 августа 2024 13:23
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В Киеве на Печерске военный устроил стрельбу, - источники Фото: в центре Киева военный устроил стрельбу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

В Печерском районе Киева военнослужащий устроил стрельбу во время конфликта с охранником одного из жилищных комплексов. Впоследствии военный был задержан.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

Отметим, что накануне в СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что военный напал на охранника ЖК "Бульвар Фонтанов" в Печерском районе столицы. Сообщалось, что по приезду правоохранителей первый пытался сбежать на машине и не останавливался по требованию полицейских.

Как рассказали РБК-Украина источники, речь идет о действующем военнослужащем, который получил ранение на фронте и находился на лечении.

После инцидента его задержали правоохранители и передали командованию воинской части. Что касается пистолета, то он не боевой. Охранник, с которым у задержанного случился конфликт, ранений не получил. Военный стрелял в воздух.

Напомним, что в конце июля в Харьковской области из-за личного конфликта в одном из подразделений произошла стрельба. В результате чего трое военнослужащих погибли.

Также мы писали о конфликте со стрельбой с участием работников ТЦК на Закарпатье.

Кроме того, ранее в Киеве на блокпосту произошла стрельба из-за того, что водитель автомобиля не остановился по требованию военных.

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Киев Печерский район Военный
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