У Києві падає мокрий сніг, комунальники обробляють дороги

Зазначається, що спецтехніка комунальної корпорації "Київавтодор" уже виконує превентивну обробку дорожнього покриття рідкими хлоридами. Задіяно 124 одиниці спецтехніки.

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів - бути обережними та носити флікери в темний час доби", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 21 листопада, у столиці хмарно, вдень помірний дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.