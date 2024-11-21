У Києві падає мокрий сніг, комунальники обробляють дороги

В ніч на 21 листопада у Києві пішов мокрий сніг. Комунальні служби почали обробку доріг від попередження ожеледиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що спецтехніка комунальної корпорації "Київавтодор" уже виконує превентивну обробку дорожнього покриття рідкими хлоридами. Задіяно 124 одиниці спецтехніки.

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів - бути обережними та носити флікери в темний час доби", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 21 листопада, у столиці хмарно, вдень помірний дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.