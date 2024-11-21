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В Киеве пошел мокрый снег, коммунальщики обрабатывают дороги

Киев, Четверг 21 ноября 2024 06:21
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В Киеве пошел мокрый снег, коммунальщики обрабатывают дороги Фото: в столице начался сильный снегопад (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 21 ноября в Киеве пошел мокрый снег. Коммунальные службы начали обработку дорог для предотвращения гололедицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Отмечается, что спецтехника коммунальной корпорации "Киевавтодор" уже выполняет превентивную обработку дорожного покрытия жидкими хлоридами. Задействованы 124 единицы спецтехники.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток", - отмечается в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня, 21 ноября, в столице облачно, днем умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ухудшение погодных условий

На днях синоптики предупредили о резком ухудшении в Украине погодных условий. В некоторых регионах ожидаются сильные порывы ветра, снегопады и метели.

Синоптик Наталья Птуха отметила, что нынешнее ухудшение погоды продлится недолго.

Тем временем спасатели показали снежный шторм на горе Поп Иван в Карпатах.

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