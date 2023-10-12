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У Києві озброєний чоловік увірвався у бізнес-центр та влаштував стрілянину

Київ, Четвер 12 жовтня 2023 08:46
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У Києві озброєний чоловік увірвався у бізнес-центр та влаштував стрілянину Фото: в Києві озброєний чоловік увірвався у бізнес-центр та влаштував стрілянину (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні вранці озброєний чоловік увірвався у бізнес-центр та здійснив декілька хаотичних пострілів. Зловмисника вдалося затримати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"У Києві сьогодні вранці озброєний чоловік увірвався до бізнес-центру, вигнав охоронців з будівлі та здійснив декілька хаотичних пострілів", - йдеться в повідомленні.

Фото: в Києві затримали озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр
(t.me/mvs_ukraine)

За даними правоохоронців, інцидент стався на проспекті Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва. До поліції Києва надійшла інформація про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру та зі зброї здійснив кілька пострілів.

Як стало відомо, озброєний чоловік погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Далі він зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити правоохоронців.

Бійці КОРД затримали зловмисника, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що 3 жовтня в Києві також сталася стрілянина. Тоді військовий зі свого автомата застрелив двох побратимів. Трагедія трапилася на вулиці Лаврська, що у Печерському районі столиці.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, стрілка затримали.

Всі деталі цього інциденту - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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