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В Киеве вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр и устроил стрельбу

Киев, Четверг 12 октября 2023 08:46
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В Киеве вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр и устроил стрельбу Фото: в Киеве вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр и устроил стрельбу (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня утром вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр и произвел несколько хаотических выстрелов. Злоумышленника удалось задержать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВС.

"В Киеве сегодня утром вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр, выгнал охранников из здания и произвел несколько хаотических выстрелов", - говорится в сообщении.

Фото: в Киеве задержали вооруженного мужчину, захватившего бизнес-центр
(t.me/mvs_ukraine)

По данным правоохранителей, инцидент произошел на проспекте Вацлава Гавела в Соломенском районе Киева. В полицию Киева поступила информация о том, что неизвестный вошел в помещение бизнес-центра и из оружия произвел несколько выстрелов.

Как стало известно, вооруженный мужчина угрожая охранникам, заставил их покинуть здание. Далее он произвел несколько хаотических выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить правоохранителей.

Бойцы КОРД задержали злоумышленника, никто не пострадал. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что 3 октября в Киеве также произошла стрельба. Тогда военный из своего автомата застрелил двух побратимов. Трагедия произошла на улице Лаврская в Печерском районе столицы.

Правоохранители возбудили уголовное производство, стрелка задержали.

Все детали этого инцидента - в материале РБК-Украина по ссылке.

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