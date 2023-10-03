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У центрі Києва військовий застрелив двох побратимів: що каже поліція, всі деталі

Київ, Вівторок 03 жовтня 2023 13:25
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У центрі Києва військовий застрелив двох побратимів: що каже поліція, всі деталі Фото: в центрі Києва військовий застрелив двох побратимів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

У Києві сталася стрілянина під час якої військовослужбовець ЗСУ вбив двох інших військових. Зловмисника затримано, ведеться розслідування.

Все, що відомо про надзвичайну подію - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: коментарі РБК-Україна від начальниці відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Києві Юлії Гірдвіліс та речниці Печерського райуправління поліції Києва Оксани Тищенко, а також повідомлення місцевих ЗМІ.

Як розповіли виданню в правоохоронних органах чоловік розстріляв двох інших військових з власної автоматичної зброї.

Після чого він спробував втекти з місця події зі зброєю, але був затриманий.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство). За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі триває слідство, встановлюються всі деталі та обставини події. Що стало причиною конфлікту, яка призвела до загибелі військових, в правоохоронних органах поки з'ясовують.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що напередодні зранку, 3 жовтня, у мережі поширилась інформація про те, що вночі військовий зі свого автомата застрелив двох побратимів. Повідомлялося, що трагедія сталась на вулиці Лаврська, що у Печерському районі столиці.

Місцеві ЗМІ написали, що від отриманих травм двоє постраждалих загинули на місті, а стрілка затримали.

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