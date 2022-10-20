У Києві оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії

У Києві планують віялові відключення електроенергії. Оприлюднені адреси відключень, які будуть відбуватися після розпорядження НЕК "Укренерго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТОВ "Київські енергетичні послуги".
Щоб дізнатися, коли може бути відсутнє електропостачання, потрібно ввести назву вулиці та номер будинку. Згідно з графіками, електроенергію можуть відключати на чотири години на добу.
приклад графіку на Подолі
"Якщо за вашою адресою час не визначається - з високою вірогідністю відключення у вашому будинку не буде відбуватися", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, НЕК "Укренерго" з 19 жовтня запровадило стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області. Відключення планується по 4 години кілька разів протягом дня.
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що графіки віялових відключень електроенергії в Україні будуть застосовані у разі, якщо добровільне скорочення споживання електроенергії буде менше 20%.