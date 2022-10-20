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Міністр енергетики назвав умову примусових відключень електроенергії в Україні

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 12:06
Міністр енергетики назвав умову примусових відключень електроенергії в Україні Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Графіки віялових відключень електроенергії в Україні будуть застосовані у разі, якщо добровільне скорочення споживання електроенергії буде менше 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка під час телемарафону.

Як зазначив міністр, перша складова зменшення споживання - це свідоме скорочення. "І друга - коли цього не вистачає, ми, з урахуванням обстрілів та пошкоджень енергосистеми, змушені вже примусові обмеження", - сказав він.

За його словами, результати добровільного скорочення відчутні, зокрема, в перші дні після початку обстрілів воно складало близько 10%, але заклики не завжди працюють, зокрема в західних областях України.

Галущенко зазначив, що зменшення споживання на 20% "критично допомогло б нашій енергосистемі".

Міністр повідомив, що в іншому випадку "змушені будуть" розпочати віялові відключення електроенергії по всій Україні.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" з 19 жовтня запровадило стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області. Відключення планується по 4 години кілька разів протягом дня.

Графіки по всій Україні можна дізнатись на сайті Міненерго.

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