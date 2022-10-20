В Киеве обнародовали графики почасовых отключений электроэнергии

В Киеве планируют веерные отключения электроэнергии. Обнародованы адреса отключений, которые будут происходить после распоряжения НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООО " Киевские энергетические услуги ".

"Если по вашему адресу время не определяется - с высокой вероятностью отключения в вашем доме не будет происходить", - говорится в сообщении.

Чтобы узнать, когда может отсутствовать электроснабжение, нужно ввести название улицы и номер дома. Согласно графикам, электроэнергию могут отключать на четыре часа в день.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" с 19 октября ввело стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области. Отключение планируется по 4 часа несколько раз в течение дня.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что графики веерных отключений электроэнергии в Украине будут применены в случае, если добровольное сокращение потребления электроэнергии будет меньше 20%.