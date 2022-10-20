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В Киеве обнародовали графики почасовых отключений электроэнергии

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Украина, Четверг 20 октября 2022 13:37
В Киеве обнародовали графики почасовых отключений электроэнергии Фото: веерные отключения электроэнергии в Киеве будут происходить по графику (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Киеве планируют веерные отключения электроэнергии. Обнародованы адреса отключений, которые будут происходить после распоряжения НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООО "Киевские энергетические услуги ".

Чтобы узнать, когда может отсутствовать электроснабжение, нужно ввести название улицы и номер дома. Согласно графикам, электроэнергию могут отключать на четыре часа в день.

В Киеве обнародовали графики почасовых отключений электроэнергии

пример графика на Подоле

"Если по вашему адресу время не определяется - с высокой вероятностью отключения в вашем доме не будет происходить", - говорится в сообщении.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" с 19 октября ввело стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области. Отключение планируется по 4 часа несколько раз в течение дня.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что графики веерных отключений электроэнергии в Украине будут применены в случае, если добровольное сокращение потребления электроэнергии будет меньше 20%.

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