У Києві оновлено столітній температурний рекорд

За даними кліматологів, попередній рекордний показник 1927 року перевищений на 0,2 градусів, а кліматична норма - на 7,1 градусів

Температурні рекорди

Нагадаємо, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала 21,6 градусів тепла, що на 1,2 градусів перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.

За літо встановлено 13 температурних рекордів, один з них у червні, всі інші - у серпні.

Найтеплішим був кінець серпня, коли за чотири дні оновлено 11 температурних рекордів.