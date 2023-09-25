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В Киеве обновлен столетний температурный рекорд

Фото: в Киеве обновлен температурный рекорд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В субботу, 23 сентября, в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 20,6 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, предыдущий рекордный показатель 1927 превышен на 0,2 градусов, а климатическая норма - на 7,1 градусов

Температурные рекорды

Напомним, средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 21,6 градуса тепла, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года.

За лето установлено 13 температурных рекордов, один из них в июне, все остальные - в августе.

Самым теплым был конец августа, когда за четыре дня обновлено 11 температурных рекордов.

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