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Аномальна спека наприкінці літа: у Києві за чотири дні оновлено 11 температурних рекордів

Україна, Четвер 31 серпня 2023 14:34
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Аномальна спека наприкінці літа: у Києві за чотири дні оновлено 11 температурних рекордів Фото: у Києві оновлені температурні рекорди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві 30 серпня в черговий раз були зафіксовані температурні максимуми. Це вже 11 рекордів у столиці за чотири дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними обсерваторії, ніч на середу в столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче 21,4 градусів. Попереднє рекордне значення 1956 року перевищено на 2,0 градусів.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 26,4 градусів тепла, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 0,6 градусі, а кліматичну норму - на 8,4 градусів.

Зміна погоди

Як повідомили РБК-Україна в Укргідрометцентрі, у західних областях 30-31 серпня пройде атмосферний фронт, рештою території - 1-2 вересня. Але прохолодне повітря зайде на 2-3 дні, потім можна знову чекати на підвищення температури, хоча і не до таких критичних значень. Тому у більшості областей, буде близько 30 градусів, на півдні та сході - 35-36 градусів.

Нагадаємо, у Києві три дні поспіль фіксували температурні рекорди. Зокрема, 29 серпня максимальна температура повітря після полудня сягнула 35,9 градусів. Кліматична норма перевищена на понад 10 градусів.

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