В Києві оновили графіки відключення світла на 24 грудня

Зазначимо, що ситуація з електроенергією погіршилася після того, як в ніч на 23 грудня завдали по Україні масованого удару. Ворог застосував сотні ударних дронів і десятки ракет. Також на погіршення вплинуло похолодання - росіяни планували свій масований теракт саме під настання холодів.

Внаслідок теракту РФ Тернопільська, Рівненська та Хмельницька області після російських ударів практично повністю залишилися без світла. В Міністерстві енергетики України повідомили про те, що після теракту атомні електростанції знизили потужність генерації.

Таким чином, прогноз уряду щодо того, що з 24 грудня відключень нібито стане значно менше, не справдився через черговий російський терористичний акт проти енергосистеми України.