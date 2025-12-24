В Києві оновили графіки відключення світла на 24 грудня

Для Києва оновили графіки погодинних стабілізаційних відключень світла для побутових споживачів на 24 грудня. Графіки стали значно жорсткішими, в середньому кияни будуть без світла до 14 годин на добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Київ: оновлені графіки відключень на 24 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.
Як будуть вимикати світло за оновленими графіками:
Зазначимо, що ситуація з електроенергією погіршилася після того, як в ніч на 23 грудня завдали по Україні масованого удару. Ворог застосував сотні ударних дронів і десятки ракет. Також на погіршення вплинуло похолодання - росіяни планували свій масований теракт саме під настання холодів.
Внаслідок теракту РФ Тернопільська, Рівненська та Хмельницька області після російських ударів практично повністю залишилися без світла. В Міністерстві енергетики України повідомили про те, що після теракту атомні електростанції знизили потужність генерації.
Таким чином, прогноз уряду щодо того, що з 24 грудня відключень нібито стане значно менше, не справдився через черговий російський терористичний акт проти енергосистеми України.