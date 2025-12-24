UA

В Києві оновили графіки відключення світла на 24 грудня

Ілюстративне фото: відключення в Києві стали жорсткішими (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Для Києва оновили графіки погодинних стабілізаційних відключень світла для побутових споживачів на 24 грудня. Графіки стали значно жорсткішими, в середньому кияни будуть без світла до 14 годин на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Київ: оновлені графіки відключень на 24 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.

Як будуть вимикати світло за оновленими графіками:

  • черга 1.1 - з 02:00 до 09:00, з 13:00 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
  • черга 1.2 - з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
  • черга 2.1 - з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 і з 23:00 до 24:00;
  • черга 2.2 - з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 і з 23:00 до 24:00;
  • черга 3.1 - з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 і з 16:00 до 20:00;
  • черга 3.2 - з 07:00 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;
  • черга 4.1 - з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;
  • черга 4.2 - з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 09:30 і з 16:00 до 23:00;
  • черга 5.1 - з 00:00 до 02:00, з 10:00 до 16:00 і з 19:30 до 24:00;
  • черга 5.2 - з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;
  • черга 6.1 - з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 і з 19:30 до 24:00.
  • черга 6.2 - з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00.

Фото: ДТЕК

Зазначимо, що ситуація з електроенергією погіршилася після того, як в ніч на 23 грудня завдали по Україні масованого удару. Ворог застосував сотні ударних дронів і десятки ракет. Також на погіршення вплинуло похолодання - росіяни планували свій масований теракт саме під настання холодів.

Внаслідок теракту РФ Тернопільська, Рівненська та Хмельницька області після російських ударів практично повністю залишилися без світла. В Міністерстві енергетики України повідомили про те, що після теракту атомні електростанції знизили потужність генерації.

Таким чином, прогноз уряду щодо того, що з 24 грудня відключень нібито стане значно менше, не справдився через черговий російський терористичний акт проти енергосистеми України.

