В Киеве обновили графики отключения света на 24 декабря

Отметим, что ситуация с электроэнергией ухудшилась после того, как в ночь на 23 декабря нанесли по Украине массированный удар. Враг применил сотни ударных дронов и десятки ракет. Также на ухудшение повлияло похолодание - россияне планировали свой массированный теракт именно под наступление холодов.

В результате теракта РФ Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области после российских ударов практически полностью остались без света. В Министерстве энергетики Украины сообщили о том, что после теракта атомные электростанции снизили мощность генерации.

Таким образом, прогноз правительства о том, что с 24 декабря отключений якобы станет значительно меньше, не оправдался из-за очередного российского террористического акта против энергосистемы Украины.