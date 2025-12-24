В Киеве обновили графики отключения света на 24 декабря

Для Киева обновили графики почасовых стабилизационных отключений света для бытовых потребителей на 24 декабря. Графики стали значительно жестче, в среднем киевляне будут без света до 14 часов в сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Киев: обновленные графики отключений на 24 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сказано в сообщении.
Как будут выключать свет по обновленным графикам:
Отметим, что ситуация с электроэнергией ухудшилась после того, как в ночь на 23 декабря нанесли по Украине массированный удар. Враг применил сотни ударных дронов и десятки ракет. Также на ухудшение повлияло похолодание - россияне планировали свой массированный теракт именно под наступление холодов.
В результате теракта РФ Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области после российских ударов практически полностью остались без света. В Министерстве энергетики Украины сообщили о том, что после теракта атомные электростанции снизили мощность генерации.
Таким образом, прогноз правительства о том, что с 24 декабря отключений якобы станет значительно меньше, не оправдался из-за очередного российского террористического акта против энергосистемы Украины.