В Києві оновили графіки відключення світла на 24 грудня

Для Києва оновили графіки погодинних стабілізаційних відключень світла для побутових споживачів на 24 грудня. Графіки стали значно жорсткішими, в середньому кияни будуть без світла до 14 годин на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Київ: оновлені графіки відключень на 24 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні. Як будуть вимикати світло за оновленими графіками: черга 1.1 - з 02:00 до 09:00, з 13:00 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

та з 23:00 до 24:00; черга 1.2 - з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

та з 23:00 до 24:00; черга 2.1 - з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 і з 23:00 до 24:00;

черга 2.2 - з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 і з 23:00 до 24:00;

черга 3.1 - з 00:00 до 02:00 , з 05:30 до 12:30 і з 16:00 до 20:00;

, з 05:30 до 12:30 і з 16:00 до 20:00; черга 3.2 - з 07:00 до 12:30 та з 16:00 до 23:00 ;

; черга 4.1 - з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 23:00 ;

; черга 4.2 - з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 09:30 і з 16:00 до 23:00;

черга 5.1 - з 00:00 до 02:00, з 10:00 до 16:00 і з 19:30 до 24:00 ;

; черга 5.2 - з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00 ;

; черга 6.1 - з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 і з 19:30 до 24:00 .

. черга 6.2 - з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00. Фото: ДТЕК