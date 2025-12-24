ua en ru
В Киеве обновили графики отключения света на 24 декабря

Украина, Киев, Среда 24 декабря 2025 13:39
В Киеве обновили графики отключения света на 24 декабря Иллюстративное фото: отключения в Киеве стали жестче (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Для Киева обновили графики почасовых стабилизационных отключений света для бытовых потребителей на 24 декабря. Графики стали значительно жестче, в среднем киевляне будут без света до 14 часов в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Киев: обновленные графики отключений на 24 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сказано в сообщении.

Как будут выключать свет по обновленным графикам:

  • очередь 1.1 - с 02:00 до 09:00, с 13:00 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 1.2 - с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 2.1 - с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 2.2 - с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 3.1 - с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 3.2 - с 07:00 до 12:30 и с 16:00 до 23:00;
  • очередь 4.1 - с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 23:00;
  • очередь 4.2 - с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 23:00;
  • очередь 5.1 - с 00:00 до 02:00, с 10:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00;
  • очередь 5.2 - с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00;
  • очередь 6.1 - с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00.
  • очередь 6.2 - с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00.

В Киеве обновили графики отключения света на 24 декабряВ Киеве обновили графики отключения света на 24 декабряФото: ДТЭК

Отметим, что ситуация с электроэнергией ухудшилась после того, как в ночь на 23 декабря нанесли по Украине массированный удар. Враг применил сотни ударных дронов и десятки ракет. Также на ухудшение повлияло похолодание - россияне планировали свой массированный теракт именно под наступление холодов.

В результате теракта РФ Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области после российских ударов практически полностью остались без света. В Министерстве энергетики Украины сообщили о том, что после теракта атомные электростанции снизили мощность генерации.

Таким образом, прогноз правительства о том, что с 24 декабря отключений якобы станет значительно меньше, не оправдался из-за очередного российского террористического акта против энергосистемы Украины.

