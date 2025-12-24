В Киеве обновили графики отключения света на 24 декабря

Для Киева обновили графики почасовых стабилизационных отключений света для бытовых потребителей на 24 декабря. Графики стали значительно жестче, в среднем киевляне будут без света до 14 часов в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Киев: обновленные графики отключений на 24 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сказано в сообщении. Как будут выключать свет по обновленным графикам: очередь 1.1 - с 02:00 до 09:00, с 13:00 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

и с 23:00 до 24:00; очередь 1.2 - с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

и с 23:00 до 24:00; очередь 2.1 - с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

очередь 2.2 - с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

очередь 3.1 - с 00:00 до 02:00 , с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;

, с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 20:00; очередь 3.2 - с 07:00 до 12:30 и с 16:00 до 23:00 ;

; очередь 4.1 - с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 23:00 ;

; очередь 4.2 - с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 23:00;

очередь 5.1 - с 00:00 до 02:00, с 10:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00 ;

; очередь 5.2 - с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00 ;

; очередь 6.1 - с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00 .

. очередь 6.2 - с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00. Фото: ДТЭК