У Києві оголосили тривогу на тлі ракетної небезпеки

Неділя 07 вересня 2025 05:59
У Києві оголосили тривогу на тлі ракетної небезпеки Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві зранку, 7 вересня, оголосили повітряну тривогу. На цей раз через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування ракетного озброєння. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 05:54.

Крім того, ворожі ракети зафіксували Повітряні сили ЗСУ.

Оновлено о 06:06

Військові попередили, що станом на цю хвилину ракетна небезпека існує вже для всієї країни. Відповідно, що сигнал тривоги теж зараз по всій Україні.

Обстріл Києва та України

Нагадаємо, що цієї ночі ворог здійснив масовану атаку дронами та ракетами по Києву та іншим містам України.

Зокрема, внаслідок нічної атаки ударних дронів в столиці горіли житлові будинки, автомобілі, а також є інформація про постраждалих та загиблих.

Окрім того, під ворожим ударом були такі міста, як Одеса, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук і не тільки.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

