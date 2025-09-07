У Києві оголосили тривогу на тлі ракетної небезпеки

У Києві зранку, 7 вересня, оголосили повітряну тривогу. На цей раз через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування ракетного озброєння. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 05:54.

Крім того, ворожі ракети зафіксували Повітряні сили ЗСУ.

Оновлено о 06:06

Військові попередили, що станом на цю хвилину ракетна небезпека існує вже для всієї країни. Відповідно, що сигнал тривоги теж зараз по всій Україні.