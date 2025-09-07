ua en ru
В Киеве объявили тревогу на фоне ракетной опасности

Воскресенье 07 сентября 2025 05:59
В Киеве объявили тревогу на фоне ракетной опасности Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве утром, 7 сентября, объявили воздушную тревогу. На этот раз из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения ракетного вооружения. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 05:54.

Кроме того, вражеские ракеты зафиксировали Воздушные силы ВСУ.

В Киеве объявили тревогу на фоне ракетной опасности

Обновлено в 06:06

Военные предупредили, что по состоянию на эту минуту ракетная опасность существует уже для всей страны. Соответственно, что сигнал тревоги тоже сейчас по всей Украине.В Киеве объявили тревогу на фоне ракетной опасности

Обстрел Киева и Украины

Напомним, что этой ночью враг осуществил массированную атаку дронами и ракетами по Киеву и другим городам Украины.

В частности, в результате ночной атаки ударных дронов в столице горели жилые дома, автомобили, а также есть информация о пострадавших и погибших.

Кроме того, под вражеским ударом оказались такие города, как Одесса, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг и не только.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

