В Киеве объявили тревогу на фоне ракетной опасности

В Киеве утром, 7 сентября, объявили воздушную тревогу. На этот раз из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения ракетного вооружения. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 05:54.

Кроме того, вражеские ракеты зафиксировали Воздушные силы ВСУ.

Обновлено в 06:06

Военные предупредили, что по состоянию на эту минуту ракетная опасность существует уже для всей страны. Соответственно, что сигнал тревоги тоже сейчас по всей Украине.