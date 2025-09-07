В Киеве объявили тревогу на фоне ракетной опасности
В Киеве утром, 7 сентября, объявили воздушную тревогу. На этот раз из-за ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.
"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения ракетного вооружения. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 05:54.
Кроме того, вражеские ракеты зафиксировали Воздушные силы ВСУ.
Обновлено в 06:06
Военные предупредили, что по состоянию на эту минуту ракетная опасность существует уже для всей страны. Соответственно, что сигнал тревоги тоже сейчас по всей Украине.
Обстрел Киева и Украины
Напомним, что этой ночью враг осуществил массированную атаку дронами и ракетами по Киеву и другим городам Украины.
В частности, в результате ночной атаки ударных дронов в столице горели жилые дома, автомобили, а также есть информация о пострадавших и погибших.
Кроме того, под вражеским ударом оказались такие города, как Одесса, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг и не только.
Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.