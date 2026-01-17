У Києві оголосили тривогу та лунають вибухи: столиці під ударом дронів

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні о 01:33.

Паралельно Повітряні сили також інформували, що на Київ летять безпілотники росіян. Приблизно о 01:39 в столиці було чути звуки вибухів.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.