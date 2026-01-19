UA

У Києві оголосили тривогу: Повітряні сили попередили українців

Фото: бомбосховище (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У ніч на 19 січня Росія знову атакувала Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У Києві оголосили повітряну тривогу, у зв'язку з чим жителів міста закликали негайно пройти до найближчих укриттів цивільного захисту та залишатися там до сигналу відбою.

Рекомендується продовжувати стежити за повідомленнями і за наступної тривоги негайно повернутися в укриття.

 

Нагадуємо, що в неділю, 18 січня, на півдні Іспанії сталася велика залізнична катастрофа: два швидкісні поїзди зійшли з рейок у районі населеного пункту Адамуз недалеко від Кордови, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло п'ятеро людей.

Зазначимо, що більшість американців виступають проти застосування військової сили для захоплення Гренландії, водночас лише близько третини населення підтримує ідею купівлі острова за кошти федерального бюджету.

